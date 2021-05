Processo per la morte di Astori: condannato a un anno il professor Galanti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgio Galanti , 71 anni, pratese, ex direttore della Medicina Sportiva dell'ospedale di Careggi, è stato condannato a un anno nel Processo che lo vedeva accusato della morte del ... Leggi su lanazione (Di lunedì 3 maggio 2021) IlGiorgio, 71 anni, pratese, ex direttore della Medicina Sportiva dell'ospedale di Careggi, è statoa unnelche lo vedeva accusato delladel ...

Davide Astori: condannato il medico sportivo Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra. ...

Processo per la morte di Astori: condannato a un anno il professor Galanti

