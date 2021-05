Nella notte 6-7 maggio chiusa immissione A1 su A24 Roma-Teramo (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Val Freghizia”, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedi’ 6 alle 6:00 di venerdi’ 7 maggio, sara’ chiusa, per chi proviene da Firenze, la rampa di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Tivoli/L’Aquila/Teramo. In alternativa si potra’ percorrere la rampa di uscita verso Roma est/Lunghezza, per poi rientrare sulla A24, in direzione Tivoli/L’Aquila/Teramo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021)– Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Val Freghizia”, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedi’ 6 alle 6:00 di venerdi’ 7, sara’, per chi proviene da Firenze, la rampa disulla A24, verso Tivoli/L’Aquila/. In alternativa si potra’ percorrere la rampa di uscita versoest/Lunghezza, per poi rientrare sulla A24, in direzione Tivoli/L’Aquila/

chetempochefa : 'Nella notte tra domenica e lunedì, nel Foggiano, tre immigrati che stavano rientrando in macchina all’insediamento… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - Corriere : Come avete fatto a perdere quella finale di Champions già vinta? «Nei primi tre mesi dopo quella sconfitta così ac… - LadyMaryan4 : RT @AngeloGuarnier2: Nella notte La bianca luna ha ripulito il cielo. Vuole mostrarsi. AG - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco i verbali della notte da incubo nella casa di Grillo. La ragazza racconta le fasi delle presunte violenze: 'Prima… -