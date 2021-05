Morte Astori | condannato il medico Galanti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nuovo importante aggiornamento nel caso: è statoilpratese Giorgio. Ecco il motivo Come riportato dall’Ansa poco fa è arrivata la condanna per Giorgiopratese reo di aver falsificato un certificato relativo a un approfondimento eseguito per osservare le risposte del muscolo cardiaco del calciatore della Fiorentina Davidenella primavera del 2018. A fine 2020 siache la sua assistente avevano negato di fronte ai pm fiorentini aver falsificato documenti. Questo il tweet dell’Ansa: FLASHilsportivo Giorgioper ladel calciatore della Fiorentina Davide. #ANSA — ...

TgLa7 : Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbrev… - Agenzia_Ansa : FLASH | Condannato il medico sportivo Giorgio Galanti per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. #ANSA - repubblica : Morte di Davide Astori, condannato a un anno il medico della Fiorentina - CalcioPillole : La morte di Davide #Astori si poteva evitare secondo il Tribunale di Firenze. Il professor Giorgio #Galanti è stato… - spalletters : RT @SkySport: ULTIM'ORA MORTE ASTORI, MEDICO SPORTIVO CONDANNATO A UN ANNO. PENA SOSPESA, ERA IMPUTATO PER OMICIDIO COLPOSO #SkySport #Asto… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Astori

LA NAZIONE

Il professor Giorgio Galanti e' stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della Fiorentina Davide, trovato privo di vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine, mentre era con la squadra viola. Galanti, unico imputato, era ...Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per ladel calciatore della Fiorentina Davide, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la ...È arrivata oggi la sentenza sul caso della morte di Davide Astori, ex calciatore della Fiorentina, venuto a mancare il 4 marzo del 2018.Davide Astori, condannato a un anno il medico Giorgio Galanti. Aveva rilasciato due certificati di idoneità sportiva al calciatore ...