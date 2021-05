Mondiali curling femminili 2021: l’Italia si sblocca con la Germania ma cede nella sfida contro la Corea del Sud (Di lunedì 3 maggio 2021) l’Italia si sblocca ai Mondiali di curling femminili. Le azzurre dopo quattro sconfitte consecutive portano a casa il primo punto contro la Germania salvo cedere nel finale della sfida con la Corea del Sud. Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli restano al penultimo posto in classifica. Nel primo match di giornata le azzurre partono bene nel primo end portando a casa il primo punto, salvo vedersi riprese nella mano seguente (1-1). Nel quinti end con l’Italia è avanti 2-1 arriva il primo scossone della sfida, la Germania mette a segno 3 punti e allunga sul 2-4. Le azzurre reagiscono avvicinandosi ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)siaidi. Le azzurre dopo quattro sconfitte consecutive portano a casa il primo puntolasalvore nel finale dellacon ladel Sud. Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lalli restano al penultimo posto in classifica. Nel primo match di giornata le azzurre partono bene nel primo end portando a casa il primo punto, salvo vedersi ripresemano seguente (1-1). Nel quinti end conè avanti 2-1 arriva il primo scossone della, lamette a segno 3 punti e allunga sul 2-4. Le azzurre reagiscono avvicinandosi ...

