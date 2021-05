Martina Franca | 85enne disperso in una zona di campagna | ritrovato dopo alcune ore In condizioni sostanzialmente buoni

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un anziano martinese di 85 anni, ex carabiniere in pensione,aver trascorso la giornata in compagnia della figlia e di suo genero, in una villetta ubicata nell’agro, in contrada “La Grotta”, a causa di un attimo di distrazione, ha perso l’orientamento e si è smarrito in un bosco nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Attimi di panico per figlia e genero cheaver provato a rintracciare l’uomo, si sono visti costretti a richiedere l’intervento dei Carabinieri, accorsi con due pattuglie sul luogo della sparizione. Immediatamente sono scattate le ricerche, andate avanti per circa due ore e mezza incertamente non facili, considerando il buio e la vegetazione molto folta dell’area boschiva. E proprio le difficoltà riscontrate nell’attività di ricerca hanno richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi ...