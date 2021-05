Ma davvero la Rai vuole fare causa a Fedez? (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi il Messaggero pubblica un articolo che spiega che la Rai sarebbe pronta a intentare una causa contro Fedez per la telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani postata sui social Cosa c’è di vero? Sarebbe un boomerang mediatico e non solo. Il Messaggero riporta che la Rai non ha gradito la pubblicazione della telefonata: La Rai intanto sta pensando di fare causa a Fedez. Perché – si fa notare a Viale Mazzini – non si possono registrare le telefonate senza il consenso dell’ interlocutore. «Fedez è stato scorrettissimo», è l’ umore dei vertici della tivù pubblica. Ma non solo. Anche i sindacati sono considerati responsabili di questa vicenda perché spettava a loro garantire il pluralismo politico anche durante il concertone. Perché – ci si chiede al Settimo Piano della Rai – i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi il Messaggero pubblica un articolo che spiega che la Rai sarebbe pronta a intentare unacontroper la telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani postata sui social Cosa c’è di vero? Sarebbe un boomerang mediatico e non solo. Il Messaggero riporta che la Rai non ha gradito la pubblicazione della telefonata: La Rai intanto sta pensando di. Perché – si fa notare a Viale Mazzini – non si possono registrare le telefonate senza il consenso dell’ interlocutore. «è stato scorrettissimo», è l’ umore dei vertici della tivù pubblica. Ma non solo. Anche i sindacati sono considerati responsabili di questa vicenda perché spettava a loro garantire il pluralismo politico anche durante il concertone. Perché – ci si chiede al Settimo Piano della Rai – i ...

lastknight : Da oggi in poi sostituisco le slide di Social Media Crisis. La voce “crisi auto-procurata” (self inflicted crisis… - ilfoglio_it : Ma quale censura. Il discorso tenuto da Fedez durante il concerto del Primo Maggio riguarda il personal branding. S… - AndreaRomano9 : Sulla censura preventiva a #Fedez caos ai massimi livelli nei vertici #Rai: il direttore di #Rai3 precisa ma non pr… - PPASQUERO : RT @Michele_Anzaldi: Conte vuole la riforma Rai ora che i suoi vertici stanno scadendo? Davvero senza vergogna, goffo tentativo per proroga… - xproj : @Roberto_Fico Presidente, io soero che ci sia davvero un superamento della partitocrazia all'interno della Rai dopo… -