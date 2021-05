Lo sfogo di Ruggieri Fi | “Fedez | parlaci di Amazon”

(Di lunedì 3 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/ruggeri.mp4 Mentre in Italia ci sono migliaia di partite iva e piccole imprese a rischio chiusura, di cosa parla il Paese? Di. Andreadi Forza Italia in questo video attacca il nuovo ideologo star della sinistra, che dal palco del concertone del primo maggio ha lanciato i suoi strali sul ddl Zan degni di un guardiano del maoismo Lgbt: “Il pensatore del minchia boh ha potuto dire quello quello che voleva? Sì – dice– Ma allora che c… vuole?” Andrea, 3 maggio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

