L’Inter sbarca su Twitch: prima diretta per festeggiare la vittoria dello scudetto (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Inter annuncia un “nuovo importante passo nel percorso di innovazione” e sbarca su Twitch. Il social network di Amazon, nuova frontiera dei media, ha ora un nuovo account in più, quello del club nerazzurro campione d’Italia. La società di Steven Zhang ha effettuato la prima diretta in occasione della conquista dello scudetto, con 64mila spettatori unici e 9.3mila follower raccolti. Un nuovo progetto, inaugurato proprio nel giorno del ritorno al successo dopo un lungo digiuno. Twitch Nuovo importante passo nel percorso di innovazione delL’Inter in concomitanza della conquista del 19esimo scudetto https://t.co/6GGAmywWqN — Inter (@Inter) May 3, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021)annuncia un “nuovo importante passo nel percorso di innovazione” esu. Il social network di Amazon, nuova frontiera dei media, ha ora un nuovo account in più, quello del club nerazzurro campione d’Italia. La società di Steven Zhang ha effettuato lain occasione della conquista, con 64mila spettatori unici e 9.3mila follower raccolti. Un nuovo progetto, inaugurato proprio nel giorno del ritorno al successo dopo un lungo digiuno.Nuovo importante passo nel percorso di innovazione delin concomitanza della conquista del 19esimohttps://t.co/6GGAmywWqN — Inter (@Inter) May 3, 2021 SportFace.

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: L’Inter sbarca su Twitch: ieri la prima diretta per la vittoria dello Scudetto - radio_milano : RT @CalcioFinanza: L’Inter sbarca su Twitch: ieri la prima diretta per la vittoria dello Scudetto - hanifasyd : RT @CalcioFinanza: L’Inter sbarca su Twitch: ieri la prima diretta per la vittoria dello Scudetto - sportli26181512 : #Media #Notizie L’Inter sbarca su Twitch: ieri la prima diretta per la vittoria dello Scudetto: Nuovo importante pa… - Mucio80 : RT @CalcioFinanza: L’Inter sbarca su Twitch: ieri la prima diretta per la vittoria dello Scudetto -