Il Napoli non sa controllare le partite, è troppo rigido tatticamente (Di lunedì 3 maggio 2021) La povertà tattica del Napoli Il Napoli non ha battuto il Cagliari per tanti motivi che sfuggono alla logica. Per un gol incassato al 93esimo, ovviamente. A causa delle tante occasioni fallite, certo. Per la stanchezza accumulata nell’ultimo (ottimo) periodo, che ha presentato il suo conto nel finale di una partita giocata a inizio maggio, dopo un’annata durissima, contro un avversario con l’acqua alla gola. E poi ha pesato anche l’uscita di Osimhen, che ha privato la squadra di Gattuso di un’importantissima fonte di gioco, soprattutto in fase di ripartenza, di transizione positiva. Insieme a tutto questo, però, c’è da tener conto di un aspetto fondamentale, soprattutto nell’ambito di questa rubrica: il Napoli, per l’ennesima volta nell’ultimo anno e mezzo, ha patito l’assenza di strumenti che le permettessero di dominare la partita. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) La povertà tattica delIlnon ha battuto il Cagliari per tanti motivi che sfuggono alla logica. Per un gol incassato al 93esimo, ovviamente. A causa delle tante occasioni fallite, certo. Per la stanchezza accumulata nell’ultimo (ottimo) periodo, che ha presentato il suo conto nel finale di una partita giocata a inizio maggio, dopo un’annata durissima, contro un avversario con l’acqua alla gola. E poi ha pesato anche l’uscita di Osimhen, che ha privato la squadra di Gattuso di un’importantissima fonte di gioco, soprattutto in fase di ripartenza, di transizione positiva. Insieme a tutto questo, però, c’è da tener conto di un aspetto fondamentale, soprattutto nell’ambito di questa rubrica: il, per l’ennesima volta nell’ultimo anno e mezzo, ha patito l’assenza di strumenti che le permettessero di dominare la partita. ...

fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - RaiCultura : “Non si può scegliere un libro. Ecco, se proprio bisogna farlo allora si sceglie un libro che abbia cambiato una vi… - repubblica : San Gennaro, il miracolo non si è ripetuto - MedaAle : @tancredipalmeri Quando si arriva ad un risultato del genere, molte situazioni lo caratterizzano. Sicuramente il fl… - Raffaele_NA : @andserret @Luckyluciano971 Che poi a dirla tutta, per la veglia di Maradona, non sono potuti andare a Napoli i tif… -