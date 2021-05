I commenti sulla folla di Milano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Gli esperti hanno commentato gli assembramenti in piazza Duomo per lo scudetto dell'Inter. Il rischio è un aumento dei contagi da Covid. Scudetto Inter, gli esperti: “Ci aspettiamo un aumento di contagi dopo gli assembramenti in Duomo” su Notizie.it.

Corriere : A preoccupare i salviniani è soprattutto il riscontro assai negativo che sulla vicenda viene dai social: i circa 30… - mindo_le : E anche questa commissione ha dato parere positivo sulla realizzazione del #pontesullostretto. @Palazzo_Chigi dunq… - sonoundisagio : RT @luxvato: se vedo altri commenti sulla versatilità divento un cecchino - CyrptoTsn : RT @alediemmee: Supernodi $XYM I problemi dei #supernodi su #Symbol sono stati risolti e testati sia in un ambiente di sviluppo, che nei n… - NEM_Taiwanese : RT @alediemmee: Supernodi $XYM I problemi dei #supernodi su #Symbol sono stati risolti e testati sia in un ambiente di sviluppo, che nei n… -

Ultime Notizie dalla rete : commenti sulla

Valsassinanews

Anche idegli utentipagina Instagram del programma sembrano mostrare poca simpatia per l'attore e regista. Ovviamente il pubblico sovrano deciderà questa sera in via definitiva. Isola ...pagina Facebook di Sala 'Sindaco, perché i tifosi dell'Inter possono fare questo casino, e noi comuni mortali dobbiamo rispettare le regole anche per andare a mangiare una pizza?', è ...L'allarme dell'ong tedesca su Twitter: "Abbiamo più di 455 persone a bordo della Sea Watch 4. Persone a cui l'Europa non lascia altra via di fuga che rischiare la vita attraversando il Mediterraneo" ...Non solo sono inefficaci nel prevenire il contagio del coronavirus. Le mascherine avrebbero anche effetti avversi sulla salute. Ecco lo studio appena ritirato ...