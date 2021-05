Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali sarà al via della Corsa Rosa! La conferma arriva dalla Trek-Segafredo (Di lunedì 3 maggio 2021) “Attention, there’s something in the water“. Con questo annuncio rappresentato dalla figura di uno squalo minaccioso nell’acqua che punta alla sua preda, ovvero il Giro d’Italia 2021, la Trek-Segafredo ha annunciato sui propri canali social che Vincenzo Nibali sarà al via della Corsa Rosa l’8 maggio a Torino. Il corridore siciliano, caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato a causa di una distrazione in allenamento la frattura dello scafoide destro. Nibali, nonostante le difficoltà, ha stretto i denti e ha fatto di tutto per essere al via del Giro: prima un intervento in osteosintesi in una clinica di Lugano, poi l’applicazione di un tutore a Forlì ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) “Attention, there’s something in the water“. Con questo annuncio rappresentatofigura di uno squalo minaccioso nell’acqua che punta alla sua preda, ovvero il, laha annunciato sui propri canali social cheal viaRosa l’8 maggio a Torino. Il corridore siciliano, caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato a causa di una distrazione in allenamento la frattura dello scafoide destro., nonostante le difficoltà, ha stretto i denti e ha fatto di tutto per essere al via del: prima un intervento in osteosintesi in una clinica di Lugano, poi l’applicazione di un tutore a Forlì ...

