Giornata internazionale per la libertà di stampa | la comunicazione è e deve essere un bene comune

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nel nuovo “Indice delladi2021?, pubblicato da Reporter senza Frontiere, l’Italia si trova quest’anno al 41° posto. “Il giornalismo, principale vaccino contro la disinformazione – si legge nella presentazione del Rapporto – è al momento ostacolato in più di 130 Paesi.” Quello che emerge dal Rapporto, che come ogni anno confronta e analizza le condizioni di lavoro per i giornalisti in 180 paesi diversi, è una situazione piuttosto preoccupante. In questa edizione si riscontra, oltre ad un generale peggioramento delladia livello globale, anche l’introduzione di un nuovo elemento con effetto moltiplicatore: “la pandemia“. Dal resoconto di quest’anno si evince che la crisi sanitaria causata dal Covid-19, ha reso molto difficile la copertura informatica limitando di fatto il diritto ...

L'Unhcr e la Croce Rossa stanno attualmente fornendo loro coperte, acqua e ... L'arrivo è previsto in... ne trovasse uno sano per la democrazia per liberare la Rai dai partiti sarebbe un grosso tributo alla Giornata della libertà di stampa che si celebra domani e sottrarrebbe anche a chi ...
Dal poco invidiabile 41/o posto, ultima in classifica in Europa, e con circa 20 giornalisti sotto scorta, l'Italia si prepara a celebrare la Giornata internazionale sulla libertà di stampa, istituita ...
Il 3 maggio si celebra la 'Giornata internazionale per la libertà di stampa' e il giorno non fu scelto a caso. Ecco il motivo.