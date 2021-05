Antonio_Tajani : Presto sarà raggiunto l'obiettivo prefissato nel nostro piano vaccinale: 500mila #vaccinazioni al giorno. Un risult… - napolista : Figliuolo: “Presto vaccineremo gli atleti che faranno le Olimpiadi” Il commissario per l’emergenza Covid dopo l’ina… - globalistIT : - messveneto : Decessi Covid in calo, mai così pochi da 7 mesi. Figliuolo: presto vaccini ai più giovani, pronti a farli nelle scu… - PietroMartinett : torna presto figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Presto

... così come fatto sapere negli scorsi giorni da parte del generale Francesco Paolo, ... Mi auguro che questo ostacolo siasuperato e che si possano vaccinareanche i ragazzi, con ...Cosa che accade ancora oggi, ma chepotrebbe cambiare. ) ) Liguria. Vaccino AstraZeneca anche per gli under 60. È questa l'ipotesi in fase di valutazione da parte del generale, che ...Francesco Figliuolo dopo l’inaugurazione di un hub vaccinale a Roma: “Questo è un segno dell’Italia che riparte” ...All'inaugurazione il presidente Zingaretti e il commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Figliolo: "Questa collaborazione è un segnale importante" ...