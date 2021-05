Fedez: “Grillo ha detto cose terribili e aberranti” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione”. A scriverlo su Twitter è stato Fedez, che ha replicato al tweet di una giornalista, Alessandra Bocchi, che gli chiedeva se avesse qualcosa da dire sul video in cui Beppe Grillo ha preso le difese di suo figlio, accusato di stupro di gruppo di una 19enne. “Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dare una risposta prima di esprimere una mia opinione”, si legge nella risposta del rapper. “Mi spieghi, ora che le ho chiarito il punto su Grillo ho ottenuto il permesso di parlare di altro? Funziona così?”. Fedez in ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) “haed, non esiste giustificazione”. A scriverlo su Twitter è stato, che ha replicato al tweet di una giornalista, Alessandra Bocchi, che gli chiedeva se avesse qualcosa da dire sul video in cui Beppeha preso le difese di suo figlio, accusato di stupro di gruppo di una 19enne. “haed, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dare una risposta prima di esprimere una mia opinione”, si legge nella risposta del rapper. “Mi spieghi, ora che le ho chiarito il punto suho ottenuto il permesso di parlare di altro? Funziona così?”.in ...

