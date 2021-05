Ermal Meta, Primo maggio proibito e la festa Inter: furia social (Di lunedì 3 maggio 2021) Ermal Meta si è sfogato sui social: l'artista ha criticato il raduno dei tifosi nerazzurri ieri a Milano, paragonandolo ai divieti fin troppo severi imposti ai cantanti del Concertone del 1° maggio . ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021)si è sfogato sui: l'artista ha criticato il raduno dei tifosi nerazzurri ieri a Milano, paragonandolo ai divieti fin troppo severi imposti ai cantanti del Concertone del 1°. ...

RaiPlay : 'In un mare di giorni felici annega la mia mente Ed ho un milione di cose da dirti Ma non dico niente' L'esibizion… - RadioItalia : Ermal Meta lancia oggi il nuovo singolo 'Uno' in contemporanea nelle 3 grandi stazioni di Milano, Roma e Napoli. Pe… - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - sstellecadenti : RT @muricedepressa: come sempre ermal meta si dimostra più maturo di tutti voi che per guadagnare qualche like sputtanate e inventate cazza… - naiemzzu : RT @muricedepressa: come sempre ermal meta si dimostra più maturo di tutti voi che per guadagnare qualche like sputtanate e inventate cazza… -