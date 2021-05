Domenica In: Ambra Angiolini commossa parlando dell'ex Francesco Renga (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel corso della puntata di Domanica In andata in onda ieri, Domenica 2 maggio 2021, sono arrivati in studio numerosi ospiti famosi. Tra i tanti volti noti c'è stata anche l'attrice e conduttrice Ambra Angiolini. La donna si è presentata nel salotto del programma Domenicale di Rai 1 dove si è lasciata intervistare a tutto tondo da Mara Veiner. Oltre a parlare della sua carriera, l'Angiolini ha parlato ovviamente anche della sua vita privata. Da tempo infatti la donna ha ritrovato il sorriso a fianco di Massimiliano Allegri, ma la sua storia più famosa è quella con Francesco Renga. Proprio parlando dell'ex compagno Ambra si è emozionata e non è riuscita a trattenere le ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 maggio 2021) Nel corsoa puntata di Domanica In andata in onda ieri,2 maggio 2021, sono arrivati in studio numerosi ospiti famosi. Tra i tanti volti noti c'è stata anche l'attrice e conduttrice. La donna si è presentata nel salotto del programmale di Rai 1 dove si è lasciata intervistare a tutto tondo da Mara Veiner. Oltre a parlarea sua carriera, l'ha parlato ovviamente anchea sua vita privata. Da tempo infatti la donna ha ritrovato il sorriso a fianco di Massimiliano Allegri, ma la sua storia più famosa è quella con. Proprio'ex compagnosi è emozionata e non è riuscita a trattenere le ...

