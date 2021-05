Daydreamer diventa un film? | I precedenti illustri (Di lunedì 3 maggio 2021) Daydreamer Le Ali del sogno diventa un film? Sono diversi i precedenti illustri che hanno portato il pubblico a interrogarsi sulla possibile riuscita dell’operazione. DaydreamerPrima di parlare di altro però andiamo a soffermarci sulle anticipazioni della puntata in onda oggi, 3 maggio 2021, su Canale 5 nel pomeriggio. Ricordate che Can era alle prese con dei problemi di memoria a causa di un incidente? Sanem non è intenzionata a fermarsi e cerca di fare di tutto per far riaffiorare in lui i ricordi di un presente che rischia di essere irrimediabilmente cancellato. Il medico le ha suggerito di riportare indietro con la mente Can a due anni prima, con comportamenti e vestiti simili a quando si misero insieme. LEGGI ANCHE >>> La soap piace agli artisti, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 3 maggio 2021)Le Ali del sognoun? Sono diversi iche hanno portato il pubblico a interrogarsi sulla possibile riuscita dell’operazione.Prima di parlare di altro però andiamo a soffermarci sulle anticipazioni della puntata in onda oggi, 3 maggio 2021, su Canale 5 nel pomeriggio. Ricordate che Can era alle prese con dei problemi di memoria a causa di un incidente? Sanem non è intenzionata a fermarsi e cerca di fare di tutto per far riaffiorare in lui i ricordi di un presente che rischia di essere irrimediabilmente cancellato. Il medico le ha suggerito di riportare indietro con la mente Can a due anni prima, con comportamenti e vestiti simili a quando si misero insieme. LEGGI ANCHE >>> La soap piace agli artisti, ...

Stellartoi0 : Si aggiorni caro sig. Costanzo... Can senza Demet non avrebbe potuto fare EK e viceversa... insieme si completano..… - MarDeniz2 : RT @_WhAt__ElSe_: 'invece di fargli rivivere il passato, lascialo libero, e diventa una compagna nella vita di Can Divit.' Mihiriban sarà… - MariaCr05574081 : RT @_WhAt__ElSe_: 'invece di fargli rivivere il passato, lascialo libero, e diventa una compagna nella vita di Can Divit.' Mihiriban sarà… - amocanesanem : RT @_WhAt__ElSe_: 'invece di fargli rivivere il passato, lascialo libero, e diventa una compagna nella vita di Can Divit.' Mihiriban sarà… - Aisha24160031 : RT @_WhAt__ElSe_: 'invece di fargli rivivere il passato, lascialo libero, e diventa una compagna nella vita di Can Divit.' Mihiriban sarà… -