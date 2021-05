Covid: Istat, 99mila morti in più nel 2020 per effetto pandemia (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Nel corso del 2020 sono stati registrati 75.891 decessi attribuibili in via diretta a Covid-19, secondo il Sistema di sorveglianza nazionale integrata dell'Istituto Superiore di Sanità. "Tuttavia, come già evidenziato, l'incremento assoluto dei decessi per tutte le cause di morte sull'anno precedente è stato pari a +112 mila - si legge nel report dell'Istat sugli indicatori demografici 2020 - Così, se da un lato è possibile ipotizzare che parte della mortalità da Covid-19 possa essere sfuggita alle rilevazioni, dall'altro è anche concreta l'ipotesi che una parte ulteriore di decessi sia stata causata da altre patologie letali che, nell'ambito di un Sistema sanitario nazionale in piena emergenza, non è stato possibile trattare nei tempi e nei modi richiesti". In attesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Nel corso delsono stati registrati 75.891 decessi attribuibili in via diretta a-19, secondo il Sistema di sorveglianza nazionale integrata dell'Istituto Superiore di Sanità. "Tuttavia, come già evidenziato, l'incremento assoluto dei decessi per tutte le cause di morte sull'anno precedente è stato pari a +112 mila - si legge nel report dell'sugli indicatori demografici- Così, se da un lato è possibile ipotizzare che parte della mortalità da-19 possa essere sfuggita alle rilevazioni, dall'altro è anche concreta l'ipotesi che una parte ulteriore di decessi sia stata causata da altre patologie letali che, nell'ambito di un Sistema sanitario nazionale in piena emergenza, non è stato possibile trattare nei tempi e nei modi richiesti". In attesa ...

