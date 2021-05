FirenzePost : Covid, Giani: 570 nuovi contagi in Toscana. Tasso positivi 5,97% - VTrend_it : ?? Ecco i numeri di oggi, lunedì 3 maggio, anticipati dal presidente Giani: - Brownfox_51 : Lettera aperta a Draghi e per riaprire ai matrimoni. ...Le chiedo però di darmi una risposta sensata e motivata: p… - soteros1 : RT @corrierefirenze: #Covid #Toscana , 730 nuovi casi su 15 mila tamponi: tasso di positività al 4,89% #giani - corrierefirenze : #Covid #Toscana , 730 nuovi casi su 15 mila tamponi: tasso di positività al 4,89% #giani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

ricorda poi che tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono prenotarsi in pochi minuti su su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. "La Toscana si cura se tutti ci vacciniamo, non ...... ha spiegato il governatoresu Facebook . Si parte con circa 14.000 persone per poi ...conviventi di persone ultra - fragili con specifiche patologie hanno la priorità per il vaccino anti -...- I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana, oggi 3 maggio 2021, sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (1 ...“I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi)”.