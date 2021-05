Covid | Fontana si è vaccinato con Astrazeneca 2

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – “Come previsto per gli over 60,è statocon. Alle 14.40 si è messo in fila presso il centro vaccinale allestito presso l’ospedale in Fiera a Milano. Pochi minuti dopo è stato chiamato per l’accettazione e quindi via con la fase anamnestica e la somministrazione. Dopo i canonici 15 minuti in sala osservazione, alle 15.15 il presidente ha lasciato la struttura gestita dal Policlinico”, ha spiegato una nota della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MILANO, 03 MAG - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose di vaccino AstraZeneca, come previsto per gli over 60. Alle 14.40 si è messo in fila ... (Adnkronos) – "Come previsto per gli over 60, Fontana è stato vaccinato con Astrazeneca. Alle 14.40 si è messo in fila presso il centro vaccinale allestito presso l'ospedale in Fiera a Milano. Pochi m ...