Covid, 5.948 nuovi contagi da ieri. 256 decessi (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 i nuovi casi di Covid - 19 rilevati in Italia nelle ultime 24ore secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 256 i decessi. Gli attualmente positivi sono 423.558, 402.673 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono 5.948 icasi di- 19 rilevati in Italia nelle ultime 24ore secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 256 i. Gli attualmente positivi sono 423.558, 402.673 ...

infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia: il bollettino del 3 maggio. 5.948 nuovi casi e 256 decessi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 maggio: 256 morti e 5.948 contagi. Ecco i nuovi casi Covid Regione per Regione - zazoomblog : Covid in Italia: oggi 5.948 casi ma con solo 122mila tamponi esaminati 256 decessi - #Covid #Italia: #5.948… - Avvenire_Nei : «Solo» 5.948 contagi, ma 256 morti (ieri 144). L'Ema valuta Pfizer per età 12-15 - laprovinciadico : Covid: 5.948 nuovi positivi in Italia con 256 morti A Como 8 casi, 10 a Lecco e 3 a Sondrio -