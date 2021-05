CorSera – Inter, sabato possibile accoglienza dei tifosi allo stadio (Di lunedì 3 maggio 2021) Non si ferma la festa dei tifosi dell’Inter Dopo i caroselli in giro per Milano, e non solo, i tifosi dell’Inter potrebbero radunarsi davanti San Siro per accogliere la squadra in vista del match contro la Sampdoria. “Con lo stadio ancora off limits, i tifosi stanno pensando a un evento all’esterno del Meazza per salutare la squadra. Gli spazi consentono una manifestazione sicura per qualche migliaio di persone. Ma tutto sarebbe vano davanti all’assalto di 30 o 50 mila tifosi come visto ieri pomeriggio in Duomo e Cairoli. Il diktat di prefettura e questura è perentorio: evitare una festa bis in giro per la città e ridurre al minimo i rischi di contagio”. L'articolo <em>CorSera</em> – Inter, sabato ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Non si ferma la festa deidell’Dopo i caroselli in giro per Milano, e non solo, idell’potrebbero radunarsi davanti San Siro per accogliere la squadra in vista del match contro la Sampdoria. “Con loancora off limits, istanno pensando a un evento all’esterno del Meazza per salutare la squadra. Gli spazi consentono una manifestazione sicura per qualche migliaio di persone. Ma tutto sarebbe vano davanti all’assalto di 30 o 50 milacome visto ieri pomeriggio in Duomo e Cairoli. Il diktat di prefettura e questura è perentorio: evitare una festa bis in giro per la città e ridurre al minimo i rischi di contagio”. L'articolo –...

