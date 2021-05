Claudia Pandolfi | chi è Rosa in Chiamami ancora amore? Età

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 3 maggio 2021)interpreta il personaggio dinella miniserie italiana prodotta da Indigo Film e Rai Fiction. L’attrice romana è tra le più prolifiche della propria generazione potendo contare numerose apparizioni sia in televisione che al cinema., nata nella capitale il 17 novembre 1974, si “fa notare” nel 1991 quando partecipa a Miss Italia di quell’anno: viene notata da Michele Placido che l’anno successivo la fa debuttare nel film Le amiche del cuore, seguiranno ruoli in Amico mio, L’orso di peluche, Come quando fuori piove, Distretto di Polizia, mentre al cinema ha preso parte a Ovosodo, Auguri professore, Milonga, La prima cosa bella, Figli delle stelle e tanti altri. Nel 2012 vince il premio Anna Magnani per la sua interpretazione del film Quando la notte. Più ...