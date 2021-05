Cercasi urgentemente Infermieri a Rimini: ecco come candidarsi per l’indeterminato. (Di lunedì 3 maggio 2021) L’azienda socio-sanitaria convenzionata “Luce sul Mare” cerca urgentemente Infermieri in provincia di Rimini. ecco come candidarsi. Proposto l’indeterminato. Il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Igea Marina-Bellaria (RN) ricerca urgentemente Infermieri, anche in libera professione, da impiegare in reparti ospedalieri, sanitari e sociali. Requisiti richiesti: Laurea in Infermieristica; Iscrizione OPI in corso di validità; Disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo: esperienza, anche minima, maturata in ruolo analogo e attitudine al team working. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903/77 e art.8 D.lgs 196/00). Inviare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) L’azienda socio-sanitaria convenzionata “Luce sul Mare” cercain provincia di. Proposto. Il Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Igea Marina-Bellaria (RN) ricerca, anche in libera professione, da impiegare in reparti ospedalieri, sanitari e sociali. Requisiti richiesti: Laurea instica; Iscrizione OPI in corso di validità; Disponibilità a lavorare su turni. Completano il profilo: esperienza, anche minima, maturata in ruolo analogo e attitudine al team working. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903/77 e art.8 D.lgs 196/00). Inviare ...

