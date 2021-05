Bonus 2 400 euro | quando non è compatibile col Reddito di emergenza

(Di lunedì 3 maggio 2021) Arrivano due importanti novità per il2.400previsto dal dl Sostegni in favore di alcune categorie di lavoratori colpite dall’Covid. La prima riguarda i lavoratori dello spettacolo che non abbiano ancora fruito delle indennità del dl Ristori, la seconda riguarda l’incompatibilità dell’indennità con ildi. Lo comunica l’Inps col messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021.2.400incol Rem 2021 Il messaggio Inps chiarisce che il2.400non ècon ildi, solo nel caso delle tre mensilità percepite a marzo, aprile e maggio 2021: “l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, ...

AcerboLivio : Bonus 2.400 euro incompatibili con il reddito di emergenza 2021 - centroservizia1 : Bonus 2.400 euro incompatibile con il REM 2021: a chi non spetta il pagamento - manoquadra : @simonerizzuto71 @pisto_gol Ah compresi stipendi, beh allora, chissà coi bonus. Con questo metro di paragone la Juve ne ha spesi 400. - Loreto_1910 : RT @NUOVOIMAIE: PROROGA BONUS INPS DA 2.400 EURO: PER RICHIEDERLO C’È TEMPO FINO AL 31 MAGGIO 2021 ?? E’ slittato al 31 maggio 2021 il term… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 400

Inoltre, dovrebbe essere rifinanziato anche un altro mese di2.euro per i collaboratori dello spettacolo e per gli stagionali, oltre a riconfermare (con molta probabilità) anche il...Per questo motivo, saranno tantissimi i lavoratori dipendenti che rischieranno di perdere quasieuro all'anno difamiglia .Bonus collaboratori sportivi: mercoledì 5 maggio sarà una giornata molto importante per i bonus e i fondi alle associazioni sportive dilettantistiche.Vediamo tutti i bonus per chi ha un Isee pari o inferiore a 10mila euro e come ottenere tutte le agevolazioni.