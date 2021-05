Avanchair - Al via la raccolta fondi per la sedia a ruote elettriche ricaricabile (Di martedì 4 maggio 2021) In questi giorni è attivo sulla piattaforma Eppela il crowdfunding per lo sviluppo di Avanchair, il brevetto di una sedia a ruote elettriche di nuova generazione con gestione automatizzata dei movimenti, ricaricabile anche collegandosi all'infrastruttura dedicata alle auto. Hi-tech. Aiutata da un sistema di traslazione, Avanchair è in grado di effettuare movimenti verticali e spostamenti orizzontali a destra e a sinistra, garantendo alle persone con disabilità che ne faranno uso di avvicinarsi il più possibile alla superficie da raggiungere e di avere un piano unico con la seduta, senza più sbalzi. La sedia è in grado di tenere sotto controllo lo stato di salute dell'utilizzatore, i cui segni vitali vengono monitorati da appositi sensori, e si può integrare con le ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) In questi giorni è attivo sulla piattaforma Eppela il crowdfunding per lo sviluppo di, il brevetto di unadi nuova generazione con gestione automatizzata dei movimenti,anche collegandosi all'infrastruttura dedicata alle auto. Hi-tech. Aiutata da un sistema di traslazione,è in grado di effettuare movimenti verticali e spostamenti orizzontali a destra e a sinistra, garantendo alle persone con disabilità che ne faranno uso di avvicinarsi il più possibile alla superficie da raggiungere e di avere un piano unico con la seduta, senza più sbalzi. Laè in grado di tenere sotto controllo lo stato di salute dell'utilizzatore, i cui segni vitali vengono monitorati da appositi sensori, e si può integrare con le ...

swsalerno : Avanchair, via al crowdfunding: come contribuire alla sedia a ruote innovativa - startup_italia : Dal dimostratore tecnologico di una sedia a ruote tech al prodotto pronto per il mercato. La startup ha avviato una… - StartupBootIt : Avanchair, al via il crowdfunding su Eppela -