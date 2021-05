Altri 256 morti per Covid ma aumentano ancora i ricoveri (Di lunedì 3 maggio 2021) Numeri da prendere con le molle visto che nel weekend, concomitante anche con il Primo Maggio, i dati sono meno puntuali e attendibili per via dei ritardi comunicativi delle varie aziende ospedaliere. ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 maggio 2021) Numeri da prendere con le molle visto che nel weekend, concomitante anche con il Primo Maggio, i dati sono meno puntuali e attendibili per via dei ritardi comunicativi delle varie aziende ospedaliere. ...

globalistIT : Non si tratta di numeri da libera tutti #covid19 #dati #italia - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 3 maggio: 6 mila casi positivi. Altri 256 morti - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 256 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 121.433: Sale a 3.200.048 morti nel Mondo… - cilentano_it : Sono 5.948 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino… - Sydwerehere : Crollano i positivi, solo 5.948 Crollano i tamponi, appena 121.829 Nessuno però ha avvertito della doppia festa i malati: altri 256 morti -