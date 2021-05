Al Bano e il dramma familiare per il Covid | “Si sono infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tre lutti nella famiglia di AlCarrisi a causa del Coronavirus, nel giro di un mese: è latica rivelazione dell’artista davanti alle telecamere, ospite di Mara Venier a Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato cosa è successo a tre dei suoi familiari. Lutto per Al: tre parenti morti per ilin un mese Alè stato ospite in collegamento con la trasmissione domenicale Rai nella puntata di ieri, 2 maggio, con un intervento durante lo spazio televisivo dedicato all’emergenza. L’artista ha raccontato ilche ha colpito la sua famiglia nel volgere di poche settimane, lasciando senza parole la conduttrice Mara Venier: “Anche qui a Cellino, purtroppo, è arrivato quel maledetto virus. In un mese ha decimato 3 mie ...

Domenica In, Al: ildell'artista Il cantautore e noto personaggio televisivo AlCarrisi è spesso ospite di Mara Venier a Domenica In . L'artista, partecipando al programma in ...Al, unprivatissimo: la morte - lampo di tre cugine sconvolge la VenierLutto per Al Bano: tre parenti morti per il Covid in un mese. Al Bano è stato ospite in collegamento con la trasmissione domenicale Rai nella puntata di ieri, 2 maggio, con un in ...Ieri Albano Carrisi è stato ospite in collegamento la casa nella trasmissione condotta da Mara Venier domenica in Dov’è il cantante è di casa. Albano ...