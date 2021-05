10 cose che non sai (e che ti stupiranno) sull’attrice Greta Scarano (Di lunedì 3 maggio 2021) Greta Scarano è una delle stelle del piccolo e del grande schermo italiano. Scopriamo tutte le curiosità che si annidano nella sua vita, tra pubblico e privato. Dal primo cortometraggio del 2006 alla fama su scala nazionale, il percorso della Greta Scarano attrice si intreccia con quello di una donna riservata e sempre attenta a tutelare i propri affetti. Chi è davvero, quando le luci del jet set si spengono e torna alle sue abitudini? Scopriamo l’artista in un ritratto inedito della sua vita privata, partendo dalla biografia sino all’amore nato sul set e alle 10 curiosità che nessuno si aspetta! Chi è Greta Scarano, la biografia Greta Scarano è nata sotto il segno della Vergine a Roma, il 27 agosto 1986. Ha studiato teatro, si è formata sul ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 3 maggio 2021)è una delle stelle del piccolo e del grande schermo italiano. Scopriamo tutte le curiosità che si annidano nella sua vita, tra pubblico e privato. Dal primo cortometraggio del 2006 alla fama su scala nazionale, il percorso dellaattrice si intreccia con quello di una donna riservata e sempre attenta a tutelare i propri affetti. Chi è davvero, quando le luci del jet set si spengono e torna alle sue abitudini? Scopriamo l’artista in un ritratto inedito della sua vita privata, partendo dalla biografia sino all’amore nato sul set e alle 10 curiosità che nessuno si aspetta! Chi è, la biografiaè nata sotto il segno della Vergine a Roma, il 27 agosto 1986. Ha studiato teatro, si è formata sul ...

VittorioSgarbi : Quello che scrive queste cose è lo stesso “campione” dei diritti civili salito sul palco del concerto del Primo Mag… - ZZiliani : È importante che il dg #Marino abbia detto che non è cambiato niente, succedono le stesse cose di Calciopoli, la… - stazzitta : Ma viva dio e la madonna che c’è ancora qualcuno che ci mette la faccia e si prende il palco per dire cose scomode… - cristob45 : RT @SalaLettura: Il Bene è ciò che dà verità agli oggetti conoscibili:è la fonte di tutto ciò che è. È il sole che, levandosi in cielo,svel… - chevedigooo : RT @tiemaisuccesso: 'Voglio aggiungere Giulia alla lista di cose che mi mettono di buon umore. Quindi sappi che, a parte te, ci sono il mar… -