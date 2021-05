Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 10:10 (Di domenica 2 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio L’Italia ha superato ancora quota 500.000 vaccinazioni anti covid in 24 ore il secondo giorno consecutivo che accade portando oltre 20 milioni le somministrazioni totali da inizio della campagna vaccinale cara ancora il tasso di positività Nazionale altre 4% 226 decessi nelle Ultime 24 ore da domani Alcune regioni cambiano colore Val d’Aosta zona rossa Sardegna in arancione con le Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni restano Gialle sarà il lavoro a portare l’Italia fuori da questa emergenza l’ho detto ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella In occasione della festa dei Lavoratori durante la quale ha rinnovato il suo appello all’unità e a nuove generazioni di costruttori laboratori hanno salvato L’Italia non è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio L’Italia ha superato ancora quota 500.000 vaccinazioni anti covid in 24 ore il secondo giorno consecutivo che accade portando oltre 20 milioni le somministrazioni totali da inizio della campagna vaccinale cara ancora il tasso di positività Nazionale altre 4% 226 decessi nelle24 ore da domani Alcune regioni cambiano colore Val d’Aosta zona rossa Sardegna in arancione con le Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni restano Gialle sarà il lavoro a portare l’Italia fuori da questa emergenza l’ho detto ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella In occasione della festa dei Lavoratori durante la quale ha rinnovato il suo appello all’unità e a nuove generazioni di costruttori laboratori hanno salvato L’Italia non è ...

fanpage : 600 ricoverati covid in meno oggi in Italia. Una splendida notizia ?? - Agenzia_Ansa : Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i… - fanpage : Una tragedia inesorabile per l'India, più di 3600 morti di #Covid19 in un solo giorno - LinaVadal : RT @fanpage: Festeggiavano senza distanziamento né mascherine: 46 persone sono state multate #2maggio - fanpage : Festeggiavano senza distanziamento né mascherine: 46 persone sono state multate #2maggio -