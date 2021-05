Simone Inzaghi: “Oggi 80 minuti di grandissimo calcio, contento dell’ennesimo record” (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato da Dazn, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Abbiamo fatto 80 minuti di grandissimo calcio e potevamo fare anche più di quattro gol, l’undicesima vittoria di fila in casa, sono contento di questo ennesimo record e di allenare questo gruppo. Vogliamo essere nelle prime quattro, sappiamo che sarà difficile, ma ci crediamo. Oggi abbiamo creato tantissimo. Con il Genoa, solitamente, si fa un po’ più fatica. Invece i ragazzi hanno sviluppato un ottimo calcio. Abbiamo vinto meritatamente”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato da Dazn, il tecnico della Lazio,ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Abbiamo fatto 80die potevamo fare anche più di quattro gol, l’undicesima vittoria di fila in casa, sonodi questo ennesimoe di allenare questo gruppo. Vogliamo essere nelle prime quattro, sappiamo che sarà difficile, ma ci crediamo.abbiamo creato tantissimo. Con il Genoa, solitamente, si fa un po’ più fatica. Invece i ragazzi hanno sviluppato un ottimo. Abbiamo vinto meritatamente”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

