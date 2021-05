Serie C | oggi i verdetti dei tre gironi Una tra Perugia e Padova in Serie B

(Di domenica 2 maggio 2021) Si concludela regular season dellaC, in giornata si giocheranno tutti i match che decreteranno iufficiali della stagione. Dalla settimana prossima al via i playoff. Attesa per sapere l’ultima promossa dopo Ternana e Como, nel Girone B una trasarà promossa. Ecco il programma completo: Girona A Alessandria-Pro Patria ore 17:30 Carrarese-Pro Vercelli ore 17:30 Giana Erminio-Pistoiese ore 17:30 Grosseto-Olbia ore 17:30 Lecco-Albinoleffe ore 17:30 Livorno-Pro Sesto ore 17:30 Novara-Como ore 17:30 Piacenza-Juventus Under 23 ore 17:30 Pontedera-Pergolettese ore 17:30 Renate-Lucchese ore 17:30 Girone B Cesena-Arezzo ore 15 FelapiSalò-ore 15 Gubbio-Fano ore 15 Legnago-Fermana ore 15 Matelica-Imolese ore ...

RaiPlay : Lotte di ieri e sfide del lavoro di oggi. Una serie di servizi, reportage e interviste per celebrare la Festa dei l… - SuperQuarkRai : Prima di diventare giornalista, Piero Angela pensava di diventare pianista jazz di professione. Oggi,… - giuliainnocenzi : Sapete perché la Lega si batte contro l’inserimento in Costituzione della protezione degli animali? Perché a quel p… - liaastyles : @ziacapretta è una della mie serie preferiti e mi piace un sacco perché parla anche di argomenti che sono attuali a… - RudyGaletti : ?? SERIE A SOCIAL MATCH ?? Oggi alle ore 12, sul profilo Instagram de @Pall_Gonfiato, sfida social tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi

Sport Fanpage

L'attuale tecnico della Dea è stato il primo di una lungadi allenatori non vincenti sulla ... L'addio ha lasciato strascichi vistosi, di cui si vedono le impronte ancora... sul parquet della Endiasfalti all' Itc "Capitini" di Agliana: alle ore 18 di; arbitrano Marco ... la squadra più forte in questa seconda fase del campionato diC Gold toscana, insieme alla ...La Lazio per la rincorsa alla Champions nel lunch match contro il Genoa: Hoedt in difesa. Grifone con il tandem Destro-Shomurodov.Sei anni fa fu festa... — Salto indietro, due maggio 2015: la Juve supera la Sampdoria per 1-0 ed è campione d’Italia per la trentatreesima volta. La risolve Vidal, ora nella ...