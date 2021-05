Serie A: Atalanta in 10 ma in vantaggio con Gosens. Osimhen lancia il Napoli. Bologna-Fiorentina 1 a 1 (Di domenica 2 maggio 2021) I primi tempi delle gare delle 15.00 della 34a giornata di Serie A sono in archivio. Al Mapei Stadium, l’Atalanta in 10 è in vantaggio sul Sassuolo 1-0, grazie ad un gol di Gosens. Rete al 32?, con l’esterno vicino al raddoppio nel recupero del primo tempo. Atalanta anche in 10 per l’espulsione del portiere Gollini al 22?. Per ora la festa scudetto dell’Inter sarebbe rinviata. A Napoli, azzurri in vantaggio sul Cagliari 1-0 con un gol di Osimhen. Cagliari però vivo, con un palo di Pavoletti e un paio di miracoli di Meret. Nel derby dell’Appennino, 1-1 tra Bologna e Fiorentina. Viola avanti con un rigore di Vlahovic. Pareggio emiliano con Rodrigo Palacio. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) I primi tempi delle gare delle 15.00 della 34a giornata diA sono in archivio. Al Mapei Stadium, l’in 10 è insul Sassuolo 1-0, grazie ad un gol di. Rete al 32?, con l’esterno vicino al raddoppio nel recupero del primo tempo.anche in 10 per l’espulsione del portiere Gollini al 22?. Per ora la festa scudetto dell’Inter sarebbe rinviata. A, azzurri insul Cagliari 1-0 con un gol di. Cagliari però vivo, con un palo di Pavoletti e un paio di miracoli di Meret. Nel derby dell’Appennino, 1-1 tra. Viola avanti con un rigore di Vlahovic. Pareggio emiliano con Rodrigo Palacio. Foto: TwitterL'articolo proviene da ...

