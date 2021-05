"Sapete chi mi fa sorridere?". Pinuccio e Striscia a valanga su Fedez, Rai e sinistra (Di domenica 2 maggio 2021) Ci mancava Striscia la notizia, nel caos del Concertone del Primo maggio. E parlando di Fedez e soprattutto Rai, l'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci Pinuccio non poteva proprio far mancare la propria voce. Da mesi porta avanti infatti una inchiesta durissima sugli sprechi di denaro pubblico messi in atto da viale Mazzini, uno sperpero dettato spesso da meri interessi politici. Un'ombra, quest'ultima che secondo Pinuccio potrebbe aleggiare anche sulla storia (peraltro tutta da chiarire e ancora molto nebulosa) della presunta censura tentata da viale Mazzini nei confronti del rapper milanese (che Fedez ha denunciato prima sul palco, e poi sui social di fronte alla smentita della tv pubblica). "Fanno sorridere i politici che condividono il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Ci mancavala notizia, nel caos del Concertone del Primo maggio. E parlando die soprattutto Rai, l'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Riccinon poteva proprio far mancare la propria voce. Da mesi porta avanti infatti una inchiesta durissima sugli sprechi di denaro pubblico messi in atto da viale Mazzini, uno sperpero dettato spesso da meri interessi politici. Un'ombra, quest'ultima che secondopotrebbe aleggiare anche sulla storia (peraltro tutta da chiarire e ancora molto nebulosa) della presunta censura tentata da viale Mazzini nei confronti del rapper milanese (cheha denunciato prima sul palco, e poi sui social di fronte alla smentita della tv pubblica). "Fannoi politici che condividono il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sapete chi Il Maggio dei Libri a San Lazzaro di Savena ... dove capita che qualcuno inizi la conversazione con un "Sapete, ho letto un libro su?" e, come ... una nuova lista di li libri da leggere e il racconto vivo di chi quei libri ha già incontrato e amato. ...

Grazie Mister Pioli Se anche fossero vere, e come ben sapete non vi è alcuna possibilità di confrontarsi con altre soluzioni, non c'è alcun rispetto o riconoscenza per chi ci ha ridato quel piacere per le vittorie di ...

Sapete chi è la madre di Vanessa Incontrada? È una scrittrice ma hanno avuto un difficile rapporto | Ecco chi è kronic Pillon replica Fedez: "Se vuole un confronto sa dove trovarmi" Il senatore della Lega: “Nonostante sia anche lui padre, non ha capito che la nostra battaglia non è per togliere dignità a nessuno ma per garantire ai figli di poter saltare sul lettone in mezzo a ma ...

Letta "Proveremo a portare avanti alleanza con M5s" ROMA - "Sappiamo che dobbiamo fare delle alleanze perche' nel nostro sistema nessuno puo' governare da solo. Le costruiremo con chi e' compatibile col nostro programma. Posso gia' dire che con Salvini ...

