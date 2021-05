Recovery, 13 Stati menbri hanno presentato i loro Pnrr. Tutte le cifre (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 13 gli Stati membri che, al primo maggio, hanno presentato formalmente alla Commissione europea i loro piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr), con i progetti di investimenti pubblici e le riforme da finanziare attraverso il Fondo Rrf, lo strumento principale del programma post pandemico "Next Generation EU". Questi paesi sono Portogallo, Grecia, Germania, Francia, Slovacchia, Danimarca, Spagna, Lettonia, Lussemburgo, Belgio, Italia, Austria, e Slovenia.Le sovvenzioni per i piani nazionali previsti dal Fondo Rrf ammontano complessivamente a 312,5 miliardi di euro, se espressi in prezzi del 2018 (equivalenti a circa 338 miliardi di euro se espressi in prezzi correnti). La chiave di ripartizione delle sovvenzioni fra gli Stati membri prevede che per il 70% del totale di 312,5 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 13 glimembri che, al primo maggio,formalmente alla Commissione europea ipiani nazionali di ripresa e resilienza (), con i progetti di investimenti pubblici e le riforme da finanziare attraverso il Fondo Rrf, lo strumento principale del programma post pandemico "Next Generation EU". Questi paesi sono Portogallo, Grecia, Germania, Francia, Slovacchia, Danimarca, Spagna, Lettonia, Lussemburgo, Belgio, Italia, Austria, e Slovenia.Le sovvenzioni per i piani nazionali previsti dal Fondo Rrf ammontano complessivamente a 312,5 miliardi di euro, se espressi in prezzi del 2018 (equivalenti a circa 338 miliardi di euro se espressi in prezzi correnti). La chiave di ripartizione delle sovvenzioni fra glimembri prevede che per il 70% del totale di 312,5 ...

