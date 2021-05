Napoli - Cagliari | le pagelle | Nandez | gol che vale 7 Mertens toppa | 5

(Di domenica 2 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - Domypoe : Che poi alla fine, vi manderanno in serie B. Con tutte le farse di questa splendida giornata. Napoli Cagliari Ud… - GiancarloCharly : #Juventus Il Cagliari pareggia al 94 a Napoli e la Rube vince con due gol negli ultimi 10 minuti. Nemmeno nei migli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Ma la lotta Champions resta apertissima visto che ilè solo due punti sotto (la squadra di Gattuso beffata nel finale dal) e la Lazio è potenzialmente alla pari dei parteopei (se ...Decisivo almeno in tre occasioni, due in sequenza. Fortunato nell'occasione del palo. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, ...Il 3 maggio 2021 il posticipo di Serie A Torino - Parma sarà visibile su Sky; stessa cosa per la Premier League e la Bundesliga mentre la Liga andrà in onda su DAZN ...Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato al termine del match pareggiato in extremis col Napoli.