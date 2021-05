Napoli - Cagliari 1 - 1: commento al risultato della partita (Di domenica 2 maggio 2021) Il Napoli frena la sua corsa verso la Champions , il Cagliari trova un punto d'oro nella lotta salvezza. Un gol di Nandez in pieno recupero ha premiato il carattere della squadra di Semplici che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021) Ilfrena la sua corsa verso la Champions , iltrova un punto d'oro nella lotta salvezza. Un gol di Nandez in pieno recupero ha premiato il caratteresquadra di Semplici che ha ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - iambolar : FT: Lazio 4-3 Genoa Bologna 3-3 Fiorentina Napoli 1-1 Cagliari Sassuolo 1-1 Atalanta #SerieA - Gazzetta_it : Risultato finale, Napoli-Cagliari 1-1 - jolandafiore : #NapoliCagliari Napoli sprecone ma derubato di un gol! La rete di Osimhen annullata per me era regolare Complimenti… - IlfuEelst : Napoli-Cagliari finita 1-0 con rete di Osimhen via la cazzetta dello sport -