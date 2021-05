Muore in tempo di covid, l’ultimo saluto è su Zoom: la scelta di una famiglia nel Napoletano (Di domenica 2 maggio 2021) tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – “Le esequie avranno luogo su piattaforma Zoom. Per collegamento contattare i parenti”. In tempo di covid meglio evitare assembramenti, anche in situazioni dolorose come è un funerale. Da qui la scelta di una famiglia di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, di organizzare un ultimo saluto “virtuale” per il loro congiunto deceduto a 90 anni. Il funerale, infatti, è stato organizzato sulla piattaforma Zoom con tanto di annuncio sul manifesto funebre. Un’app per partecipare alle esequie davanti ad un pc o ad un smartphone per scongiurare assembramenti ai tempi di pandemia. Niente strette di mano, niente abbracci, niente di tutto quello che succede abitualmente ai funerali che spesso, in questo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021)di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – “Le esequie avranno luogo su piattaforma. Per collegamento contattare i parenti”. Indimeglio evitare assembramenti, anche in situazioni dolorose come è un funerale. Da qui ladi unadi Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, di organizzare un ultimo“virtuale” per il loro congiunto deceduto a 90 anni. Il funerale, infatti, è stato organizzato sulla piattaformacon tanto di annuncio sul manifesto funebre. Un’app per partecipare alle esequie davanti ad un pc o ad un smartphone per scongiurare assembramenti ai tempi di pandemia. Niente strette di mano, niente abbracci, niente di tutto quello che succede abitualmente ai funerali che spesso, in questo ...

