Lo Zenit San Pietroburgo è campione di Russia (Di domenica 2 maggio 2021) Lo Zenit San Pietroburgo festeggia la vittoria del campionato russo. La squadra allenata da Semak, con il successo di oggi per 6-1 contro la Lokomotiv Mosca, è a +8 sui secondi a due giornate dalla fine del campionato: un divario incolmabile che permette allo Zenit di iniziare a celebrare questo titolo, il terzo consecutivo negli ultimi anni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

