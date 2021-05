Juve colpo Champions, vince a Udine 2-1 e va +2 sul Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) colpo Champions della Juve che vince a Udine 2-1, stacca il Napoli e si accomoda al quarto posto con due punti di vantaggio sui partenopei. Alla Dacia Arena Udinese in vantaggio con un gran destro a incrociare di Molina su assist di De Paul: Juve sorpresa da un calcio piazzato battuto rapidamente dall'Udinese. All'82' un braccio largo di De Paul in occasione di una punizione di Ronaldo provoca un rigore che CR7 trasforma. Allo scadere ancora il portoghese firma la rimonta di testaTrentaquattresima giornata: Verona-Spezia 1-1, Crotone-Inter 0-2, Milan-Benevento 2-0; Lazio-Genoa 4-3, Bologna-Fiorentina 3-3, Napoli-Cagliari 1-1, Sassuolo-Atalanta 1-1, Udinese-Juventus 1-2, ore 20.45 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 maggio 2021)dellache2-1, stacca ile si accomoda al quarto posto con due punti di vantaggio sui partenopei. Alla Dacia Arenase in vantaggio con un gran destro a incrociare di Molina su assist di De Paul:sorpresa da un calcio piazzato battuto rapidamente dall'se. All'82' un braccio largo di De Paul in occasione di una punizione di Ronaldo provoca un rigore che CR7 trasforma. Allo scadere ancora il portoghese firma la rimonta di testaTrentaquattresima giornata: Verona-Spezia 1-1, Crotone-Inter 0-2, Milan-Benevento 2-0; Lazio-Genoa 4-3, Bologna-Fiorentina 3-3,-Cagliari 1-1, Sassuolo-Atalanta 1-1,se-ntus 1-2, ore 20.45 ...

