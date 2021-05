Gli ultras hanno chiesto a Donnarumma di non giocare contro la Juve (Di domenica 2 maggio 2021) Nonostante la vittoria per 2-0 sul Benevento la situazione rischia di diventare esplosiva in casa Milan a causa di Gigio Donnarumma. Dopo le indiscrezioni infatti che vorrebbero il portiere rossonero in odore di Juve, ieri pomeriggio una delegazione della Curva Sud avrebbe chiesto e ottenuto un confronto col portierone per avere da lui dei chiarimenti Secondo la ricostruzione di Sky, all’inizio Gigio aveva rifiutato l’incontro, poi, forse anche per motivi di ordine pubblico è stato costretto a uscire. Il calciatore ha parlato con la delegazione e sono volate delle parole forti, sarebbe stato chiesto anche al calciatore, in caso di mancato rinnovo entro sabato prossimo di non giocare domenica contro la Juventus. Secondo il Corriere della Sera ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) Nonostante la vittoria per 2-0 sul Benevento la situazione rischia di diventare esplosiva in casa Milan a causa di Gigio. Dopo le indiscrezioni infatti che vorrebbero il portiere rossonero in odore di, ieri pomeriggio una delegazione della Curva Sud avrebbee ottenuto un confronto col portierone per avere da lui dei chiarimenti Secondo la ricostruzione di Sky, all’inizio Gigio aveva rifiutato l’in, poi, forse anche per motivi di ordine pubblico è stato costretto a uscire. Il calciatore ha parlato con la delegazione e sono volate delle parole forti, sarebbe statoanche al calciatore, in caso di mancato rinnovo entro sabato prossimo di nondomenicalantus. Secondo il Corriere della Sera ...

