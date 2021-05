Fedez, la leghista in Commissione vigilanza Rai: “Vogliono vietare Dumbo a scuola ma l’ideologia gender va bene” (Di domenica 2 maggio 2021) L’onorevole della Lega Laura Cavandioli, della Commissione vigilanza Rai, interviene sul caso Fedez, che ha scatenato il terremoto in campo leghista dopo che il rapper ha accusato alcuni esponenti del Carroccio di omofobia sul palco del Primo Maggio. “Vogliono vietare Dumbo ai minori di 7 anni ma l’ideologia gender insegnata a scuola va bene”, ha scritto Cavandioli a commento del post di Matteo Salvini, che dopo l’esibizione al Concertone ha invitato il rapper a “prendere un caffè insieme”, ricordando di essere un “difensore della libertà”. “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) L’onorevole della Lega Laura Cavandioli, dellaRai, interviene sul caso, che ha scatenato il terremoto in campodopo che il rapper ha accusato alcuni esponenti del Carroccio di omofobia sul palco del Primo Maggio. “ai minori di 7 anni mainsegnata ava”, ha scritto Cavandioli a commento del post di Matteo Salvini, che dopo l’esibizione al Concertone ha invitato il rapper a “prendere un caffè insieme”, ricordando di essere un “difensore della libertà”. “Adoro la Libertà. Adoro la musica, l’arte, il sorriso. Adoro e difendo la libertà di pensare, di scrivere, di parlare, di amare. Ognuno può amare chi vuole, come ...

borghi_claudio : Ecco la nota leghista #IlariaCapitani che secondo #Fedez ha cercato di censurarlo. Biografia direttamente da quella… - CiaCecy : RT @elisaserafini: Caro @Fedez la persona accusata di fare “iniezioni per far diventare i bambini gay” dalla leghista Giuliana Livigni ero… - GarboeK : RT @demotivatrice10: Recuperando tutto in differita ho visto prima la telefonata di Fedez con la Rai e poi il video del suo discorso mi asp… - FRanceskoPAris : Se mio figlio mi dice di essere gay lo abbraccio,,se mi dice di essere leghista sicuramente sono cornuto ! #Fedez… - GraceDama : RT @bonnie379: Ma fatemi capire. #Fedez accusa censura leghista alla Capitani che era portavoce di Veltroni? -