Drive Up - Amarcord e adrenalina con la Lancia Rally 037

(Di domenica 2 maggio 2021) Per i nostri lettori più affezionati la nuova puntata diUp, il programma realizzato da Mediaset in collaborazione con Quattroruote, è un vero tuffo nel passato. Correva, infatti, l'anno 1983 e sulle pagine della nostra rivista provavamo la037; e proprio quell'esemplare è tornato sulla nostra pista, per finire tra le sapienti mani di Vicky Piria e Alessio Viola in un appuntamento davvero. Altro giro, altra corsa. Un altro gradito ritorno è quello di Licia Nuez: dopo aver affrontato l'off-road nella passata stagione, l'attrice pugliese affronta ora i cordoli di Vairano. Ad attenderla in griglia di partenza ci sono DJ Ringo e Marco Rocca, ma soprattutto la Porsche Panamera Turbo S E Hybrid Sport Turismo. Un occhio ai consumi e tanto divertimento. In questa puntata Roberto Ungaro si mette al ...

