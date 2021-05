Covid | Fvg | 24 positivi su 2 979 tamponi e test; 3 decessi

lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio - - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #2maggio 23 casi su 2.280 molecolari e 1 caso su 699 test antigenici, incidenze 1% e 0,14%; 24 casi in t… - Miti_Vigliero : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #2maggio 23 casi su 2.280 molecolari e 1 caso su 699 test antigenici, incidenze 1% e 0,14%; 24 casi in t… - lucarango88 : ??#FVG #Covid_19 #2maggio 23 casi su 2.280 molecolari e 1 caso su 699 test antigenici, incidenze 1% e 0,14%; 24 ca… - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 24 contagi e 3 morti: bollettino 2 maggio: I dati della regione -

I dati della regione Sono 24 i contagi da coronavirus inoggi, 2 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 3 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 ...Nel dettaglio dei dati odierni sul- 19 in, nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra ...Oggi in Fvg su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilev ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai q ...