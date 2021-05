Cattivi, perché ci piacciono molto più dei buoni (Di domenica 2 maggio 2021) «A noi sembra di essere affascinati dai Cattivi, invece ne veniamo sedotti» spiega a Panorama lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. «Se sei affascinato da qualcuno sei tu che lo decidi, mentre la seduzione è passiva. La cattiveria è diventata, nella nostra cultura, qualcosa di indissolubilmente legato al potere e alla ricchezza» continua Crepet. «In un momento in cui siamo confusi dal punto di visto etico, le major hollywoodiane stanno spingendo il modello dell'antieroe. È per questo che avrà successo la perfida (e seducente) Crudelia De Mon». Ed è proprio la cattiva della Carica dei 101 la protagonista del prossimo film Disney, in uscita il 28 maggio (nei cinema e su Disney+). La pellicola, ambientata nella Londra degli anni Settanta, è diretta dall'australiano Craig Gillespie. In un'intervista esclusiva via Zoom, il regista ha raccontato a Panorama di essere sempre ... Leggi su panorama (Di domenica 2 maggio 2021) «A noi sembra di essere affascinati dai, invece ne veniamo sedotti» spiega a Panorama lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. «Se sei affascinato da qualcuno sei tu che lo decidi, mentre la seduzione è passiva. La cattiveria è diventata, nella nostra cultura, qualcosa di indissolubilmente legato al potere e alla ricchezza» continua Crepet. «In un momento in cui siamo confusi dal punto di visto etico, le major hollywoodiane stanno spingendo il modello dell'antieroe. È per questo che avrà successo la perfida (e seducente) Crudelia De Mon». Ed è proprio la cattiva della Carica dei 101 la protagonista del prossimo film Disney, in uscita il 28 maggio (nei cinema e su Disney+). La pellicola, ambientata nella Londra degli anni Settanta, è diretta dall'australiano Craig Gillespie. In un'intervista esclusiva via Zoom, il regista ha raccontato a Panorama di essere sempre ...

