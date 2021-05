Atalanta, occasione buttata ma anche sconfitta evitata. Gli errori dei singoli (arbitro compreso) hanno inciso troppo (Di domenica 2 maggio 2021) Vincere sempre è impossibile. Eppure, anche in fondo a questa partita assurda l’Atalanta sarebbe potuta uscire vincitrice, se Muriel avesse messo dentro il rigore che si era conquistato, unica nota positiva della sua presenza in campo a Reggio Emilia. E … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 2 maggio 2021) Vincere sempre è impossibile. Eppure,in fondo a questa partita assurda l’sarebbe potuta uscire vincitrice, se Muriel avesse messo dentro il rigore che si era conquistato, unica nota positiva della sua presenza in campo a Reggio Emilia. E …

EdoardoMecca1 : Ieri sera in live dissi che una delle due (Atalanta e Napoli) si sarebbe fermata. Si sono fermate entrambe. Alle 18… - VORREI86 : @Carloalvino Concordo ma il Cagliari ha creato troppe occasioni..davvero troppe e sinceramente merita il pareggio.… - TeoBellan : @marcobologna_ Sì, ma vorrei che il Milan tornasse a vincere una grande partita. Contro la Juventus è l'occasione g… - FloroFloTassone : @romeoagresti @GoalItalia Oggi abbiamo un'occasione incredibile con i pareggi di napoli e atalanta per favore!!!!! - anis_epis : Complimenti all'Inter campione d'Italia! Occasione persa per l'Atalanta con Muriel che sbaglia il rigore. In compen… -