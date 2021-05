Amici 20: l’opinione di Isa sulla settima puntata (Di domenica 2 maggio 2021) Io ormai mi sento tipo quegli avvocati delle associazioni no profit dei film americani che si battono gratuitamente per far valere i diritti degli emarginati, e quindi eccomi qui, dopo aver versato fiumi di inchiostro per difendere i bistrattatissimi (anche nella puntata di ieri, tanto per non perdere le cattive abitudini) Aka7even e Tancredi, a prendere le parti del buon Alessandro Cavallo. Ora, voglio dire: ma solo io vedo che Alessandro è BRAVISSIMO? No, davvero, fatemi capire se sono pazza o è tipo oggettivo che siamo di fronte a un ragazzo che è praticamente già un professionista, sicuramente molto più professionista di molti professionisti di Amici. Alessandro ha una tecnica pazzesca, è espressivo, è credibile in tutti gli stili, ha le doti fisiche, ha presenza scenica, ha tutto, assolutamente tutto, e dovrebbe essere non dico riempito di lodi ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Io ormai mi sento tipo quegli avvocati delle associazioni no profit dei film americani che si battono gratuitamente per far valere i diritti degli emarginati, e quindi eccomi qui, dopo aver versato fiumi di inchiostro per difendere i bistrattatissimi (anche nelladi ieri, tanto per non perdere le cattive abitudini) Aka7even e Tancredi, a prendere le parti del buon Alessandro Cavallo. Ora, voglio dire: ma solo io vedo che Alessandro è BRAVISSIMO? No, davvero, fatemi capire se sono pazza o è tipo oggettivo che siamo di fronte a un ragazzo che è praticamente già un professionista, sicuramente molto più professionista di molti professionisti di. Alessandro ha una tecnica pazzesca, è espressivo, è credibile in tutti gli stili, ha le doti fisiche, ha presenza scenica, ha tutto, assolutamente tutto, e dovrebbe essere non dico riempito di lodi ...

