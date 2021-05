A preoccupare sono gli ultimi venti minuti del Napoli e di Gattuso (Di domenica 2 maggio 2021) Il Napoli avrebbe potuto battere il Cagliari, lo avrebbe anche meritato. Ma i sardi non hanno rubato nulla. Ci sono alcune osservazioni da fare. Soprattutto per quel che riguarda gli ultimi venti minuti del Napoli e di Gattuso. La squadra ha mostrato un altro volto con l’uscita di Osimhen (che ha subito un colpo alla testa e, ricordiamo, aveva segnato la rete del 2-0 annullata per motivi misteriosi). Il nigeriano è uscito al 75esimo. In quel momento, Gattuso ha utilizzato il secondo slot per le sostituzioni: fuori Osimhen e dentro Mertens che non ha fatto praticamente nulla. Col primo caldo, sul punteggio di 1-o e contro una squadra che non voleva saperne di mollare, Gattuso ha optato per il cambio di default. Col senno di poi, è stato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) Ilavrebbe potuto battere il Cagliari, lo avrebbe anche meritato. Ma i sardi non hanno rubato nulla. Cialcune osservazioni da fare. Soprattutto per quel che riguarda glidele di. La squadra ha mostrato un altro volto con l’uscita di Osimhen (che ha subito un colpo alla testa e, ricordiamo, aveva segnato la rete del 2-0 annullata per motivi misteriosi). Il nigeriano è uscito al 75esimo. In quel momento,ha utilizzato il secondo slot per le sostituzioni: fuori Osimhen e dentro Mertens che non ha fatto praticamente nulla. Col primo caldo, sul punteggio di 1-o e contro una squadra che non voleva saperne di mollare,ha optato per il cambio di default. Col senno di poi, è stato ...

