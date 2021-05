Stangata sui costi dei conti correnti | cosa cambia

(Di sabato 1 maggio 2021) Crescono le spese per isti. Un’indagine condotta su un campione di 12 istituti di credito italiani dall’Economia del Corriere della Sera rivela un generale incremento delle commissioni e delle spese di gestione, in particolare per icon maggiore liquidità. Secondo l’analisi, nell’arco degli ultimi due mesi (dal 3 febbraio al 22 aprile), sono già cinque

Advertising

ritafrediani : @Franci09238202 @matteorenzi Io mi sono informata Ecco lo faccia anche lei - SecolodItalia1 : Joe Biden prepara la super stangata fiscale sui ricchi. Il solito vizietto della sinistra che si vendica…… - pachir1 : Unicredit, inizia l’era Orcel: stangata sui conti correnti e chiusura di 450 filiali - halisa11 : La meritava da tempo ed ieri finalmente ha avuto una sonora stangata sui denti, da uno scienziato quale il prof… - fisco24_info : Tasse più alte su imprese e Borsa??Ecco perché?Wall Street non si spaventa: Il presidente Usa Biden annuncia una st… -

Ultime Notizie dalla rete : Stangata sui

Trend-online.com

La tanto temuta tassa sul contante è in arrivo con unaprelievi al bancomat : si sta ipotizzando l'introduzione di una commissione da pagare direttamente alla banca proprietaria dell'ATM in cui si preleva. La procedura è stata avviata nel ...anchedividendi: l'aliquota sale dal 10% al 15%. In più, la 'no tax area'redditi si riduce, un fatto che aumenta il numero dei contribuenti. L'intento dell'esecutivo è di incassare ...Crescono le spese per i correntisti. Un’indagine condotta su un campione di 12 istituti di credito italiani dall’Economia del Corriere della Sera rivela un generale incremento delle commissioni e dell ...E Lotito il limite lo ha superato. Aveva già due mesi di squalifica accumulati nel 2012, il Tribunale Federale ne aveva comminati sette per «un’omessa vigilanza» sui propri medici in merito al caso ...