Roma, tensione sul Lungotevere: immigrato spruzza salsa addosso a una donna e la rapina (Di sabato 1 maggio 2021) Cinquecento euro. È quanto aveva nelle tasche un immigrato, presumibilmente il bottino di una rapina con la tecnica della senape. Il tutto sul Lungotevere di Roma, per la prccisione sul centralissimo ponte Margherita. Durante i servizi di controllo nella zona, una pattuglia ha bloccato un uomo che tentava di darsi alla fuga. Poco prima aveva rubato un portafoglio ad una donna di 53 anni, usando il trucco. Lungotevere, la rapina con la salsa Il fermato, 34 anni di nazionalità peruviana, ha visto la vittima che prelevava soldi da un bancomat. L'ha seguita e le ha spruzzato salsa addosso per distrarla. Poi le ha sottratto il portafoglio dalla borsa. Fortunatamente due ragazzi di 17 e 26 anni hanno visto

